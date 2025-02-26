افتتاح 6 معارض «أهلًا رمضان» بتخفيضات تصل إلى 30% في البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:36 صباحاً - افتتحت اليوم محافظة البحيرة 6 معارض جديدة ضمن مبادرة “أهلاً رمضان” بمركزي كوم حمادة وإيتاي البارود، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المحافظة لافتتاح 42 معرضًا على مستوى المحافظة، بهدف توفير السلع بجودة عالية وتخفيضات تصل إلى 30%

شهد الافتتاح الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء هيثم عبد السلام، مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر، والأستاذ محمد الشريف، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي جهاز “مستقبل مصر”

وأشاد الدكتور شريف، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنظيم المميز للمعارض من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجميع الهيئات والشركات المشاركة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ودعم الأسر البسيطة ومحدودة الدخل ،كما أكد على استمرار التعاون بين الوزارة والمحافظات لتوسيع نطاق معارض “أهلاً رمضان” وضمان وصول السلع إلى جميع المناطق، خاصة الأكثر احتياجًا

وأوضح الاستاذ محمد هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة بأن المعارض تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية والرمضانية بأسعار تنافسية وجودة عالية، وتشمل:اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن ،الزيوت والألبان والمجمدات ،ياميش رمضان والعصائر ،المنظفات والعطور والورقيات

مشيراً الي أن هذه المعارض تأتي ضمن جهود الوزارة لتوسيع شبكة المنافذ الغذائية، وضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع المواطنين بأسعار مخفضة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا

وأشاد عدد من المواطنين بجودة المنتجات وأسعارها المناسبة مقارنةً بالأسواق الخارجية، معربين عن شكرهم لوزارة التموين والجهات المنظمة على جهودهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يساعد في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ،كما أكد المواطنون أن هذه المعارض توفر جميع احتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتساهم بشكل كبير في مواجهة ارتفاع الأسعار.