وزارة العمل تواصل اختبارات مرشحين تقدموا للعمل بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:35 صباحاً - تواصل وزارة العمل تنظيم عملية الاختبارات المطلوبة للمرشحين للسفر للعمل بالخارج،والذين يتقدموا للوظائف التي تعلن عليها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،والإدارة العامة للتشغيل ..حيث تجري الاختبارات بحضور وفود من البلدان التي تتوفر فيها تلك الفرص أمام الكوادر المصرية،وكذلك من الإدارة العامة للتشغيل ..وبحسب بيان اليوم الأربعاء فإن الصور المرفقة لأحدث تلك الاختبارات على مهنتي" نجار ونقاش" للعمل في الامارات واحدى الدول العربية ..ويوجه وزير العمل السيد محمد جبران كافة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،وعددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية ،تكثيف الجهود لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الخارج ،مؤكدا أن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في توفير كوادر مصرية ماهرة ومدربة تلبي كافة احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..