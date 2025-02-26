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رئيس الوزراء يهنىء شيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

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رئيس الوزراء يهنىء شيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 10:39 صباحاً - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

       

 وعبر رئيس مجلس الوزراء، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول الشهر الفضيل الذي تتجلى فيه أروع صور الإيمان، ونستمد منه أسمى مبادئ الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذا الشهر المبارك على شعب مصر العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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