تعرف على مواعيد الدراسة فى شهر رمضان لطلاب المدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 10:39 صباحاً - يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان المبارك، والمدى الزمنى للحصص الدراسية للطلاب يوميا، وأكدت المديريات التعليمية على أن الدراسة في رمضان مستمرة بشكل طبيعى على أن يبدأ اليوم الدراسى في المدارس ذات الفترة الواحدة من الثامنة صباحا، والمدارس ذات الفترتين يبدأ اليوم الدراسى من السابعة والنصف صباحا، أما الموظفين في المديريات والإدارات يبدأ اليوم من التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا.

وكانت المديريات التعليمية والإدارات وجهت الطلاب بجميع المراحل التعليمية، بالالتزام بالحضور في الثامنة صباحا، حيث يتم تسجيل الغياب مع بدء طابور الصباح وغياب الحصة الأولى من الطابور حسب القرارات الوزارية.

وأكدت المديريات والإدارات التعليمية علي ضرورة الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مؤكدة على استمرار الأداءات الصفية والمنزلية والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والتي تتم جميعها في حضور الطالب، ولن يتم إعادتها إلا في حالات الغياب بعذر وهى تمثل 70% من درجة الطالب خلال الترم منها 10% للسلوك والمواظبة.

وأضافت الإدارات التعليمية، أنه في حالة غياب الطالب في الامتحانات الشهرية لن تعاد له الامتحانات لأي سبب من الأسباب، وأن المتغيب بسبب إجازة مرضي أو السفر إلى الخارج (مثبتة بأوراق رسمية موثقة من جهة حكومية) ولم يحضر امتحانات الشهور سوف يتم التعامل معه حسب ما تنص عليه القرارات الوزارية بهذا الشأن .

وتابعت الإدارات التعليمية أن خروج الطالب من الحصة بدون إذن يسجل غياب ويحرم الطالب من درجات المواظبة والأعمال التحريرية والتقييمات ويعد هروب حتى لو لم يخرج من المدرسة .

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