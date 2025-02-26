وزير الصحة يكرم مديري وحدات الرعاية الأساسية الحاصلة على اعتماد ”الهيئة العامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 10:38 صباحاً - كرم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مديري وحدات الرعاية الأساسية الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (الجهار)، وذلك خلال احتفالية حضرها الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التكريم يأتي في إطار حصول أول خمس منشآت رعاية أولية على اعتماد "الجهار"، وفقًا للمعايير المحددة من الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت المسجلة حتى تاريخه بلغ 63 منشأة ضمن خطة قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، مؤكدًا أن المستهدف هو اعتماد 147 منشأة رعاية أولية بحلول 30 يونيو 2025.

وأشار المتحدث الرسمي إلى الإجراءات التي تمت للحصول على الاعتماد، والتي تضمنت تشكيل فريق مركزي بالقطاع وعلى مستوى المديريات برئاسة مديري الرعاية الأساسية، إلى جانب مشاركة الإدارات المعنية، وشملت الإجراءات تدريب المنسقين المركزيين ولجان الاعتماد بالمديريات والإدارات الصحية على آليات التقييم الذاتي ومعايير الاعتماد الخاصة بمنشآت الرعاية الأولية.

كما لفت "عبدالغفار" إلى أن التدريب شمل سياسات متعددة لضمان جودة الخدمات الصحية، من بينها سياسات تقييم الرعاية المتكاملة، تعريف المريض، إدارة وسلامة الدواء، إدارة التكنولوجيا والمعلومات، إدارة الموارد البشرية، الحوكمة المؤسسية، جودة الأداء وتحسينه، مكافحة العدوى، بالإضافة إلى تدريبات خاصة بأعمال الحماية المدنية، خطط الإخلاء، وكيفية استخدام طفايات الحريق.

يأتي هذا التكريم في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز جودة خدمات الرعاية الأولية وضمان التزامها بالمعايير الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم منظومة الرعاية الصحية في مصر.