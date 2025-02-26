وزير الرى يلتقى السفير اليابانى بالقاهرة لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 09:35 صباحاً - - الدكتور سويلم : مجهودات ضخمة لتطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0

- التعاون فى "مشروع قناطر ديروط الجديدة" و "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"

- بحث التعاون فى مجالات صيانة واحلال محطات الرفع ، وتطوير منظومة الرى بترعتى الإبراهيمية وبحر يوسف ، وحماية الشواطئ ، والتدريب وبناء القدرات

- مناقشة التعاون بين جامعة الدول العربية واليابان للإستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فى ادارة المياه ، والرى الذكى ، والزراعة الذكية ، وإدارة المخاطر ، والتدريب

- الدكتور سويلم : تعاون بارز بين البلدين لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، ومواصلة تعزيز رسائل "الحوار التفاعلي الثالث للمياه" ودعم مبادرة AWARe

استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، السيد السفير/ أواى فوميو السفير اليابانى الجديد بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية .

ورحب الدكتور سويلم بالسيد السفير مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة ، ومن جانبه عبر السفير اليابانى عن شكره للدكتور سويلم مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين لاسيما في مجال الموارد المائية .

واستعرض الدكتور سويلم الموقف المائي فى مصر وما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، وما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات ضخمة لتطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .

وأشار الدكتور سويلم لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والجارى تنفيذه بالتعاون مع اليابان بنسبة تنفيذ تصل إلى ٦٣% حتى تاريخه ، والذى يأتى إستكمالاً لما تحقق خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف .

كما تم إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو وإستعراض الأنشطة التي تمت مثل تنفيذ صوبات زراعية ، وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين فى محافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا ، وتدريب المهندسين والمزارعين ، وإجراء تقييم لمدى التحسن فى حالة الرى .

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف عدد من المشروعات ومذكرات التعاون المقترحة مثل مقترح توقيع "مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تقديم الخدمات الإستشارية لصيانة واحلال محطات الرفع" ، "القرض القطاعى لتنفيذ دراسة جدوى لتطوير منظومة الرى بترعتى الإبراهيمية وبحر يوسف" ، "حماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة" ، و دعم الجانب الياباني لـ "مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى" و "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" .

كما تم أيضاً مناقشة التعاون بين جامعة الدول العربية واليابان حول سُبل تعزيز الإستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فى مجال إدارة المياه ، والرى الذكى ، والزراعة الذكية ، وإدارة المخاطر ، والتدريب فى مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى ونظم المعلومات الجغرافية GIS .

وأشار الدكتور سويلم للتعاون البارز بين البلدين لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، والذى تجلى فى "الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ" والذى عُقد برئاسة مشتركة مصرية يابانية خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" فى شهر مارس ٢٠٢٣ ، ودعم اليابان لمسار العمل رقم (٥) بمبادرة AWARe ، مؤكداً على أهمية مواصلة المساعى المبذولة لتعزيز الرسائل الرئيسية للحوار التفاعلي .