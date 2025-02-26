قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة تشهد فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي لتنمية المهارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 09:35 صباحاً - محاضرة تذكارية لرئيس الجامعة في افتتاح البرنامج حول تعزيز الهوية الوطنية.

د.محمدسامى عبد الصادق يؤصل لمفهوم الهوية الوطنية من الناحية الدستورية ويحدد مكوناتها فى الوطن والدين واللغة والتاريخ والأعراف والتقاليد والجغرافيا، موضحًا أهم التحديات التي تهددها ممثلة في زعزعة الفكر بنشر الشائعات والمعلومات المعلوظة، وتشويه التاريخ، والتشكيك في الثوابت الدينية، وإضعاف الانتماء اللغوي.

رئيس الجامعة يطرح أمام الطلاب سبل مواجهة التحديات المهددة للهوية الوطنية باحترام العلم والنشيد الوطني وإنفاذ القوانين والحفاظ على اللغة والتمسك بالقيم وصون الممتلكات العامة وبذل الجهد والطاقة في سبيل الوطن.

د.محمد سامى عبدالصادق مخاطبا الطلاب: ليكن لكل واحد منكم هدفا منشودا يسعى بكل السبل لتحقيقه، والجامعة تدعم طلابها ليصلوا إلى أهدافهم.

د.احمد رجب: البرنامج يستهدف إكساب الطلاب الخبرات التراكمية والمعرفية المختلفة التي تؤهلهم لمواقع القيادة فى مجتمعهم.

نائب رئيس الجامعة: مصر بلد الأمن والآمان وموطن الأنبياء وشعبها متجانس ولا أحد يستطيع زعزعة استقرارها.

شهدت قاعة الإحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيادية لطلاب من أجل مصر، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوى منسق أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، ولفيف من العمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجمع غفير من الطلاب.

بدأت مراسم الفعالية، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة الطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ثم عرض فيلم تسجيلي لأنشطة أسرة طلاب من أجل مصر، أعقبها كلمة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ثم قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق محاضرة تذكارية حول تعزيز الهوية الوطنية، أعقبها حفل فني لأوركسترا جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في المحاضرة التي ألقاها على الطلاب، حرص جامعة القاهرة على تعزيز الهوية الوطنية لدى طلابها بإعتبارها جزءا أصيلا من تكوين الإنسان لابد من الحفاظ عليه وعدم الإنسياق وراء من يرغبون في تشوية الأفكار، موضحًا مفهوم الهوية الوطنية كما اوضحته بجلاء نصوص الدستور المصري والذي ينص في مادتيه الأولى والثانية علي أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وموحدة ولا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون، وأن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وأوضح رئيس الجامعة أن مكونات الهوية الوطنية تشمل الوطن، والدين، واللغة، والتاريخ، والأعراف والتقاليد، والجغرافيا، لافتًا إلي التحديات المختلفة التي تواجه الهوية الوطنيةوتهددها، ومنها: العمل على زعزعة الفكر والدين واللغة وتشويه التاريخ، وتغيير القيم والتقاليد لإحداث التشتت، مضيفًا أن هناك العديد من الوسائل التي من شأنها تعزيز الهوية الوطنية من بينها احترام العلم الوطني والنشيد الوطني، واحترام قوانين الدولة، والحفاظ على اللغة والتمسك بالقيم والعادات، وصون الممتلكات العامة، وبذل الجهد والطاقة في سبيل تقدم الوطن.

وتطرق الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى أنشطة مكتب تعزيز الهوية الوطنية والتراثية داخل الجامعة والتي من بينها تنظيم الزيارات للمشروعات القومية، والمشاركة في المبادرات الرئاسية والمجتمعية وفي القوافل التنموية الشاملة بمختلف القرى والمحافظات والمناطق النائية والحدودية، والتي تقدم خدمات مختلفة لمحو الأمية وتعليم الحرف والصناعات المختلفة، مشيرًا إلى تنظيم المكتب العديد من المسابقات الطلابية مثل تراث بلادنا في عيون ولادنا، ومشروعات بلادنا في عيون ولادنا.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، الطلاب بضرورة السعي والإجتهاد لتحقيق أهدافهم المنشودة، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لطلابها من أجل مساعدتهم على تحقيق تلك الأهداف.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيادية يستهدف إكساب الطلاب الخبرات التراكمية والمعرفية المختلفة، وأن طلاب الجامعة يدرسون تاريخ الحضارة المصرية الذي يرجع لآلاف السنين، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة هم أحفاد أقدم الأطباء والمهندسين والمعماريين والفنيين والحرفيين، ومؤكدًا أن مصر بلد التاريخ وهي التي عاش على أرضها الأنبياء، وهي بلد الأمن والآمان، ويسود التجانس بين عناصر شعبها فلا يستطيع أحد الإقتراب من زعزعة استقرارها، مشيدًا بجهود القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على مقدرات الوطن وحماية أمنه واستقراره.

وقال الطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر، إن افتتاح البرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيادية لطلاب من أجل مصر يأتي في إطار رؤية الجامعة لتأهيل طلابها ليصبحوا نماذج قادرة علي المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، ومتسلحين بقدر كبير من الوعي بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي من ضمن محاورها تمكين الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا شأن القائد الحقيقي لا يتوقف عن التعلم بل يعمل باستمرار على تطوير قدراته ومهاراته ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي يواجهها، ولافتًا إلى محتوى البرنامج التدريبي الذي سوف يتم تنفيذه.