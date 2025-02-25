متحدث الوزراء: 400 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل والتفاصيل بعد العيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:25 مساءً - قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء مع مسؤلى الهيئة الهندسية ووزير الإسكان يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير أكبر حزمة ممكنة من الوحدات السكنية الملائمة لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل.

وأضاف محمد الحمصانى، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء، أن عدد الوحدات بلغت حوالى 400 ألف وحدة سكنية، سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وطرحها عقب عيد الفطر المبارك.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء وجه وير الإسكان والمسؤلين بالهيئة الهندسية بتشكيل مجموعة عمل لدراسة تفاصيل الإعلان من حيث مواقع الوحدات المستهدفة التى سيتم الإعلان عنها والأسعار وأسلوب السداد ومساحات الوحدات المختلفة.

تابع محمد الحمصانى، هناك مراعاة فى البعد الاجتماعى فى عملية الطرح ونظم السداد والأسعار، وسيتم حصر الأماكن لتواجدها فى عدد كبير من المحافظات، وسيتم الإعلان عنها بعد حصرها.