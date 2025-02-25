الحوار الوطني يثمن اقتراح اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بإنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال المتوافقة مع إحدى توصيات لجنة الشباب بالحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:25 مساءً - أولى الحوار الوطني اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال، إيمانًا بأنه يمثل الطريق إلى الإبداع والنمو الاقتصادي، لذا خرجت عدة توصيات بمشاركة الخبراء والمتخصصين في قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي، منها ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار، يستطيع تنظيم هذا النشاط بما يتناسب مع القواعد التي تضمن المشروعات الناجحة منه، وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة وتسوية الأثار المترتبة على ذلك.

وقد جاءت هذه التوصية متوافقة مع ما أشارت إليه اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في اجتماعها اليوم.

وفي نفس السياق، يثمن الحوار الوطني المقترحات التي عرضتها اللجنة الاستشارية لتعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال، والتي نصت على إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال، تستهدف جمع وتنظيم جميع الجهود والمبادرات المتعلقة بريادة الأعمال، تكون تحت إشراف رئيس الوزراء، وتتمتع هذه الوحدة بالشخصية الاعتبارية.

إن هذا التوافق في الرؤى بين مخرجات الحوار الوطني وما صدر عن اللجنة الاستشارية يعكس التوجه المشترك نحو صياغة البرامج والسياسات المحفزة والداعمة لقدرات الشركات الناشئة على تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي المستدام والمتزايد.