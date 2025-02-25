الأهلى يتقدم بشكوى ضد تجاوزات جماهير الزمالك ضد إمام عاشور فى مبارة القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:29 مساءً - تقدم النادي الأهلي اليوم بشكوي إلي لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد جماهير نادي الزمالك نظرا لما بدر منها من تجاوزات غير لائقة وسباب وشتائم غير مبررة بحق لاعب النادي الأهلي أمام عاشور أثناء مباراة القمة الأخيرة التي أقيمت السبت الماضي.

وجاء في الشكوي أن جماهير الزمالك قامت بتوجيه الألفاظ الخارجة وأقبح الشتائم ضد اللاعب الذي التزم أقصي درجات ضبط النفس تجاه هذا السباب الجماعي.

وطالب النادي بسرعة الفصل في هذه الشكوي لتكون قرار رادعًا عن تكرار مثل هذه المخالفات للحفاظ علي الجوانب الأخلاقية وقيم المجتمع والصورة الحضارية للكرة المصرية.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي في القمة كالتالي: محمد الشناوي -أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - أحمد رضا - محمد عبد الله وجراديشار.

وجلس على دكة بدلاء الأهلى: وسام أبو على - عمرو السولية - كريم وليد - عمر الساعي - مصطفى العش - محمد هاني - مصطفى شوبير - كريم الدبيس - أشرف بن شرقى.

تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي

فيما ضم تشكيل الزمالك ، كلاً من : محمد عواد – محمود حمدي الونش - بنتابج- عمر جابر- حسام عبد المجيد- صلاح مصدق – نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد- أحمد مصطفى زيزو وسيف الجزيري

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلاً من، محمد صبحى وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وأحمد الجفالي ومصطفى شلبي وناصر منسي وحسام أشرف.