الرئيس السيسى: أصدق التمنيات بالشفاء العاجل لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:28 مساءً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل لقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إثر الوعكة الصحية التي ألمت به.

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أتوجه بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل لقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إثر الوعكة الصحية التي ألمت بقداسته، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يمنح قداسته الشفاء والصحة والعافية، وأن يعود سالماً إلى الملايين من محبيه ليواصل رسالته النبيلة في تعزيز قيم المحبة والسلام والتسامح بين الشعوب".