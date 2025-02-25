محمد السعدى: الرئيس السيسى يهتم بحفل المتحف الكبير ونجتهد ليكون استثنائيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:32 مساءً - قال محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على افتتاح المتحف المصرى الكبير، إن الاستعدادات لاحتفالية المتحف الكبير تجرى على قدم وساق، ونعقد اجتماعات يومية وأسبوعية وعلى مدار الساعة.

وأضاف محمد السعدى، فى لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء، أن الحدث كبير ونتفهم أهميته والعالم ينتظره، ودورنا هو إيصال الرسالة الصحيحة للعالم من خلال المتحف، وهو فرصة لإيصال صوتنا للعالم لأن جميع الكاميرات والمواقع والقنوات والعالم مسلط على هذا الاحتفال.

وأكد محمد السعدى أنه يجب استثمار هذا اليوم فى أحسن صوره له سواء سياحيا أو اقتصاديا أو نعرض صورة مصر التى تليق بها وصورة المصريين وعظمته، ونحن لدينا تاريخ نفتخر به.

ولفت محمد السعدى إلى أننا فى حاجة لإيصال صورتنا وصوتنا بشكل يليق بحجم مصر، وكلنا نعمل على أن نقدم حفل كبير حتى يكون حفل استثنائى، ونحن بدونا نجتهد ونتواصل مع جميع الجهات، وهناك اهتمام كبير ويومى من الرئيس السيسى بالحدث.=