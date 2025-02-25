متحدث الحكومة: المتحدة تتولى تنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:26 مساءً - قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستتولى عملية تنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير يوم 3 يوليو، وسنشهد احتفال يليق باسم مصر بصورة مشابهة للاحتفال الذى تم لفعاليات أخرى مثل نقل المومياوات.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، سنشهد احتفال يليق باسم مصر بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمحافظات، والتى ستكون على مدار عدة أيام ولكن الاحتفال الرئيسى يبدأ يوم 3 يوليو ويمتد لعدة أيام، ونأمل أن يكون على أعلى مستوى من المشاركة.

تابع محمد الحمصانى، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على إقامة الاحتفال يوم 3 يوليو، ونؤكد أن تفاصيل الاحتفال سيتم عرضها على السيد الرئيس عقب الانتهاء من كافة التفاصيل وبمجرد اعتمادها سنمضى قدما فى إنهاء كافة الاستعدادات.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن تكلفة الاحتفالية لن تشكل أى عبء على موازنة الدولة، وهناك مجموعة من كبار الرعاة سيسهمون فى تحمل التكلفة وهو ما أفادت به الشركة المتحدة، وستكون بمثابة ترويج ضخم للسياحة فى مصر وإظهار مدى التطور العمرانى والنهضة التى شهدتها الدولة على مدى السنوات الماضية، وتكون فرصة هامة لمشاركة عدد من الرعاة مما سيغطى التكلفة.