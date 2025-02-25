متحدث الوزراء: الانتهاء من حزمة اجتماعية جديدة خلال الساعات المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:25 مساءً - قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم الانتهاء من حزمة اجتماعية جديدة خلال الساعات المقبلة وعرضها على السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الحزمة الاجتماعية ستتضمن دعم موجه لشقين الأول الأسر الأولى بالرعاية وتكافل وكرامة، والشق الثانى يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات.

ولفت متحدث الوزراء إلى أن الشق الذى يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات سيبدأ تطبيقه مع العام المالى الجديد بداية من شهر يوليو المقبل.