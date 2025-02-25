قبل شهر رمضان.. الداخلية توزيع مساعدات على سكان المناطق الأولى بالرعاية تحت شعار «كلنا واحد»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:28 مساءً - فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. وجهت وزارة الداخلية مأموريات إلى المناطق الأولى بالرعاية بنطاق كل مديرية لتوزيع مساعدات عينية على قاطنيها.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.