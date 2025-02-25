ضبط متهمين زعموا قدرتهم على فك السحر ونصبوا على أهالي الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية ، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل - هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.