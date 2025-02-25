متفوق على توتنهام وكريستال بالاس.. محمد صلاح يحصد نقاطا أكثر من 9 أندية بالدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:31 مساءً - واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول لمساته السحرية وإسهاماته التهديفية في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في المباراة التي تجمعهما غدًا، الأربعاء، بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وتنطلق منافسات الجولة الـ 27 اليوم بإقامة 4 مباريات، حيث يلعب كريستال بالاس ضد أستون فيلا، وولفرهامبتون مع فولهام، برايتون ضد بورنموث، تشيلسي ضد ساوثهامبتون.

ومنحت إسهامات محمد صلاح في بطولة الدوري الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" نقاطاً لنادي ليفربول أكثر من التي جمعتها بعض فرق المسابقة هذا الموسم، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد الأكثر تتويجًا باللقب "20 مرة".

وأسهمت الأهداف والتمريرات الحاسمة للنجم المصري محمد صلاح في حصول ليفربول على 34 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أي أكثر من نصف إجمالي نقاطه.

ويتفوق محمد صلاح على 9 أندية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يملك ناديا توتنهام وكريستال بالاس 33 نقطة، وإيفرتون 31 نقطة، ومانشستر يونايتد ووست هام يونايتد برصيد 30 نقطة ثم وولفرهامبتون 22 نقطة، وإبسويتش تاون وليستر سيتي بـ 17 نقطة، وساوثهامبتون بـ 9 نقاط.

محمد صلاح يتألق في فوز ليفربول على مانشستر سيتي

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر فى فوز ليفربول على مانشستر سيتي، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر، بهدفين دون مقابل، ليقطع "الريدز" خطوة كبيرة نحو حسم لقب "البريميرليج"، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة فى صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بفارق 11 نقطة على أرسنال صاحب المركز الثاني.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 25 هدفًا فى صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه هالاند وألكسندر إيزاك، كما عزز صدارته لقائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ16 أسيست.

وتقدم محمد صلاح إلى المركز الثالث في ترتيب هدافي ليفربول تاريخيًا برصيد 241 هدفًا في جميع المسابقات الرسمية، متساويًا مع جوردون هودسون، كما بلغ المساهمة التهديفية رقم 50 مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات الرسمية، بعدما سجل 30 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافًا مع ليفربول في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قدم 16 تمريرة حاسمة، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي كان يملكه الإنجليزي ستيف ماكمانمان، عندما صنع 15 هدفا في موسم 1995-1996.