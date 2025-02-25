الصحة: مصر أول دولة في شرق المتوسط وشمال أفريقيا تطلق برنامجًا تدريبيًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:31 مساءً - احتفلت وزارة الصحة والسكان بتخريج الدفعة الأولى من "البرنامج التدريبي الميداني للوبائيات للصحة الواحدة"، الذي ضم 29 دارسًا، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة التي ترتكز على تعزيز وبناء القدرات البشرية كأحد محاورها الرئيسية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إطلاق البرنامج جرى في أغسطس 2024 بمشاركة أول دفعة من المستوى الأساسي، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من مختلف الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الحكومي والمنظمات الدولية، موضحًا أن هذا الحدث يعزز مكانة مصر إقليميًا، إذ تعد أول دولة تطلق هذا البرنامج في منطقة إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا، ما يرسخ ريادتها في مجال الصحة العامة ومكافحة الأوبئة.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن البرنامج تضمن أربع ورش عمل متخصصة، شملت موضوعات "مبادئ علم الوبائيات ونهج الصحة الواحدة"، "ترصد الصحة العامة"، "تقصي التفشيات الوبائية"، وأخيرًا "الإدارة والقيادة"، لافتًا إلى أن هذه الورش هدفت إلى تعزيز المهارات الميدانية والإدارية للدارسين في مواجهة التحديات الوبائية، من خلال محاضرات تفاعلية وتمارين عملية ركزت على تطوير مهارات العمل الجماعي والتواصل الفعّال.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عن تقديره لكافة القائمين على البرنامج، من مدربين ومشرفين، وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث البارز، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة تمثل انطلاقة رحلة طويلة لبناء مهارات وقدرات الكوادر البشرية من مختلف القطاعات تحت مظلة الصحة الواحدة، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق استجابة فعالة لطوارئ الصحة العامة.

وشهد الحفل حضور ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة الدواء المصرية، هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلي منظمة الصحة العالمية ومكتب منظمة الأغذية والزراعة في مصر.