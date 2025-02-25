نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:31 مساءً - استقبل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، صباح اليوم الثلاثاء، فريق مراجعة هيئة ضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء؛ لمراجعة ملف كلية الطب بنين بأسيوط؛ تمهيدًا لاعتمادها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ضمن برنامج الاعتماد المؤسسي.

وضم فريق لجنة المراجعة كل من: الأستاذة الدكتورة مديحة واصف، رئيس الفريق، والأستاذة الدكتورة رانيا جمال الدين زكي عفيفي، عضوًا، والأستاذة الدكتورة نسرين محمد شحاته شلبي، عضوًا، والأستاذة الدكتورة سحر عبد الباقي محمد، عضوًا.

وحضر اللقاء كل من: الدكتور إبراهيم شعلان، عميد طب البنين، والدكتور حسني المصري، عميد كلية الطب بنات، والدكتور محمد منير، وكيل الكلية، والدكتور أحمد العادلي، مدير مركز ضمان الجودة بالفرع، والدكتور طارق محمد عبد العزيز، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، واللواء خالد الريفي، مدير إدارة الأمن الجامعي.

يذكر أن فريق مراجعة هيئة ضمان الجودة والاعتماد يتفقد اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام كلية الطب بنين بأسيوط، في إطار تقدم الكلية للحصول على الجودة والاعتماد، وأيضا اعتماد برنامج الطب التكاملي بالكلية، وذلك ضمن خطة الجامعة لمواكبة التطور التعليمي برئاسة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ من أجل حصول كليات الجامعة بالقاهرة أو الأقاليم على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والذي بات ضروريا ولا غنى عنه.