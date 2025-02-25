استمرار جلسات الاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في تونس حول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:29 مساءً - تتواصل فعاليات الاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالجمهورية التونسية، تحت عنوان "الابتكار في التمويل"، بمشاركة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو – الألكسو – الإيسيسكو)، ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في دورته الرابعة عشرة.

ويشارك في الجلسات د. سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والسيد/باسم حسن، السفير المصري في تونس، والسيد/ عبد المحسن شافعي، نائب السفير المصري، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وعضو مصر في المجلس التنفيذي للإيسيسكو، بالإضافة إلى د. رامي مجدي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو.

ويحضر الاجتماع وفود الدول الأعضاء بالمنظمة، وممثلو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول آليات التمويل المبتكرة لدعم مشاريع التربية والعلوم والثقافة.