جامعة حلوان تنظم ندوة حول الآليات المجتمعية لمكافحة كافة أشكال العنف ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:29 مساءً - نظم مركز العلاج الاجتماعى ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان ندوة حول الآليات المجتمعية لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع (بشاير) بمقر الجمعية بحلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور زغلول عباس حسنين القائم بعمل عميد كلية الخدمة الاجتماعية .

وقد هدفت الندوة إلى التوعية بأهمية المشاركة فى الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ، والتعرف على المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجه المرأة في مجتمع حلوان من خلال إجراء استطلاع رأى لعدد من المواطنين .

كما هدفت إلى التعرف على الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية المقدمة للنساء التى تعانى من العنف .

وتحرص الجامعة من خلال تنظيم مثل هذه الندوات، أن تساهم فى إحداث التغيير الإيجابي في الوعي المجتمعي وتقديم الحلول اللازمة لمحاربة العنف ضد المرأة.

وجاءت هذة الندوة تحت إشراف الدكتورة/ صفاء خضير خضير .. قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقد شارك بالحضور فى هذه الندوة الدكتورة شيماء محمود عبد المقصود الأستاذ المساعد بقسم العمل مع الأفراد والأسر ومدير مركز العلاج الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان والدكتورة سماح ربيع أستاذ الطب النفسى ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة .