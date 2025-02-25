رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود فريق «الشريعة والقانون» ووصوله إلى منافسات التحكيم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:29 مساءً - قدم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، التهنئة إلى فريق الشريعة والقانون جامعة الأزهر؛ لوصوله إلى الجولة النهائية من منافسات التحكيم التجاري الدولية التي تقام في رحاب كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض في المملكة العربية السعودية، مشيدًا بهذا الإنجاز الذي يتحقق على أيدي أبناء وبنات جامعة الأزهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري، والدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز الكبير يعكس حرص طلاب جامعة الأزهر على المنافسة في جميع الأوساط العلمية بقوة واقتدار، مشيرًا إلى أن هذا التمييز يعزز مكانة الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جدير بالذكر أن وفد طلاب وطالبات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في المنافسة في التصفيات النهائية في نسختها السادسة، وتقام المسابقة بالتزامن مع انعقاد النسخة الثانية من أسبوع الرياض لتسوية المنازعات التجارية الذي يجذب طيفًا واسعًا من ذوي العلاقة بتسوية المنازعات التجارية من شتي أنحاء العالم.