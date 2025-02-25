الخارجية و”تنمية الريف المصرى” توقعان بروتوكولا لإتاحة فرص أمام المصريين بالخارج للحصول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:29 مساءً - وقعت وزارة الخارجية و"شركة تنمية الريف المصرى الجديد"، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة فرص أمام المصريين بالخارج للحصول على أراضى زراعية فى المناطق الجديدة، وكذلك الاستثمار في المشروعات المصاحبة للنشاط الزراعى فى هذه المناطق.

ووقع البروتوكول كل من السفير نبيل حبشى، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أ.ح مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد- وهي شركة مملوكة لثلاث جهات حكومية- وذلك تحت رعاية الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ويأتي توقيع بروتوكول التعاون في إطار اهتمام وزارة الخارجية برعاية المصريين في الخارج وتشجيع جذب استثماراتهم في مصر ومساهمتهم في مشروعات التنمية الشاملة .

كما يهدف ايضاً إلى زيادة تدفقات تحويلات العملات الأجنبية إلى داخل الاقتصاد المصري، وكذلك في إطار أهداف شركة تنمية الريف المصري الجديد بالتوسع في مناطق الاستثمار الزراعي من خلال استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام كل المصريين للمشاركة في النهضة الزراعية التي تتم في مصر حالياً.

وصرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال حفل التوقيع، بأن أولى المبادرات التي تم الاتفاق عليها في إطار هذا البروتوكول هي مبادرة " مزرعتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتي سيتم الإعلان المشترك عنها قريباً من جانب وزارة الخارجية وشركة تنمية الريف المصري الجديد، وتتضمن الملامح الرئيسية لهذه المبادرة إتاحة فرصة مميزة وجديدة في مجال الأراضي الزراعية للمصريين بالخارج.

وأوضح انه بموجب هذه المبادرة فيمكن للمصريين بالخارج الحصول على قطعة أرض في المناطق الزراعية الجديدة، وستقوم الشركة باستصلاح الأرض لحساب المشتري، وإنشاء بئر مياه، وبناء استراحة، وكذلك التجهيزات الخاصة بالأنشطة المصاحبة كالإنتاج الحيواني والداجني والخدمات الأخرى، إضافة إلى إمكانية زراعة قطعة الأرض لحساب المشتري خلال السنوات الخمس الأولى، وسداد جزء من أقساط الثمن من خلال عائد الزراعة والاستثمار.. و كل هذه مميزات غير مسبوقة، تم العمل عليها لصالح المصريين بالخارج لكي تتناسب مع ظروف إقامتهم بالخارج، مقابل سداد قيمة التكلفة والأقساط بالعملات الأجنبية.

وأضاف نائب وزير الخارجية أن هذه المبادرة تحقق أهدافنا الوطنية المشتركة؛ فهي توفر تيسيرات للمصريين بالخارج للاستفادة من فرص الاستثمار المتعددة في مصر، خاصة أن جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية واستصلاح وتعمير المناطق الجديدة هو من المجالات الواعدة التي تحقق عوائد للمستثمرين، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتابع انه و في الوقت نفسه فإن استثمار مدخرات المصريين بالخارج بالدولار في مشروعات الدولة يزيد من تدفق تحويلات العملات الأجنبية إلى داخل البلاد، وهو هدف نعمل من أجله جميعاً.

وأشار السفير نبيل حبشي، إلى أن هذه المبادرة هي جزء من اهتمام وزارة الخارجية بالمصريين بالخارج، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تحقق صالح المواطنين بالخارج بالتعاون مع جهات الدولة الأخرى مثل مبادرة " بيتك في مصر" التي وقعها وزير الخارجية أمس الأول ، مع وزير الإسكان، والتي توفر فرص الحصول على وحدات سكنية مميزة تناسب كل شرائح ومستويات الدخل للمصريين بالخارج في المدن الجديدة، إضافة إلى مبادرات تيسير تحويل الأموال وتخفيض تكلفة التحويل مثل استخدام تطبيق "انستاباي"، كما يجري العمل لإطلاق مبادرة فتح الحسابات في البنوك الوطنية من خلال التصديق على مستندات فتح الحساب في السفارات المصرية بالخارج.

ونوه إلى انه يتم ايضاً التعاون مع وزارة الاستثمار من أجل إيجاد فرص استثمار مناسبة للمصريين بالخارج في النشاط الاقتصادي في مصر بشكل عام.

وأكد نائب وزير الخارجية على استمرار الجهود من أجل تطوير الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات للمواطنين في الخارج، حيث نجحت في تطبيق منظومة رقمية جديدة لاستخراج وتجديد جوازات السفر، مما قلل الفترة الزمنية اللازمة لإتمام هذه العملية، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إنشاء المركز المجمع للأوراق الثبوتية، والذي سيمكن المصريين بالخارج من استخراج بطاقات الرقم القومي والمستندات الرسمية بسهولة وفي وقت قصير.

وتابع أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج عبر وسائل التواصل، مع الحرص على عقد لقاءات رقمية افتراضية بشكل دوري مع أعضاء الجاليات لمناقشة احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم، كما تنظم الوزارة مؤتمرات دورية مثل "مؤتمر المصريين بالخارج" الذي يعقد سنوياً، ويتيح لهم عرض تطلعاتهم ومشكلاتهم أمام الجهات المعنية، حيث بدأ الإعداد للنسخة السادسة من هذا المؤتمر، بعد النجاح الذي حققته النسخة الخامسة التي عقدت في شهر أغسطس العام الماضي، والذي تم تنفيذ ما طالب به المصريون بالخارج الذين حضروا المؤتمر، وهذه المبادرات المتتالية هي استجابة لتوصيات المؤتمر.

من جانبه، صرح اللواء أ.ح مهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن التعاون مع وزارة الخارجية يستهدف جذب استثمارات المصريين بالخارج في مشروعات استصلاح وتنمية الأراضي الزراعية الجديدة والخدمات المرتبطة والمكملة لها، وذلك بطرح مبادرات تناسب المصريين العاملين المقيمين بالخارج في مجال عمل شركة تنمية الريف المصري الجديد من حيث المساحات والتجهيز وتوفير الخدمات على أن تتضمن مميزات تشجعهم على سداد المستحقات بالعملات الأجنبية.

وتابع انه جاري التعاون الان كمرحلة أولى في صياغة وإعلان مبادرة " مزرعتك في مصر" للمصريين بالخارج في مناطق متميزة وفى نطاق عمل الشركة والترويج لها والتي سوف يتم عرضها بأسعار مميزة لتكون شاملة انشاء البنية التحتية والمباني المطلوبة لكل مزرعة بالإضافة الى إدارة المزرعة وتسويق منتجاتها لمدة 5 سنوات.

ولفت إلى أنه سيراعي الطرفان فيما يتم طرحه من مبادرات في نطاق عمل شركة تنمية الريف المصري الجديد حماية العملاء من المصريين بالخارج من اثار سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها الدولة لتشجيعهم على سداد المستحقات والاقساط بالعملات الأجنبية بسعر الصرف وقت سداد هذه المستحقات والاقساط مع اتاحة تمليك المزرعة للمنتفع بعد سداد كامل الثمن.