مصر توقع على النظام الأساسى للمركز العربى لدراسات السياسات الاجتماعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:29 مساءً - وقعت جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء، بالأحرف الأولى، على النظام الأساسى للمركز العربى لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر فى الدول العربية، وذلك فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقع عن الجانب المصري السفير محمد مصطفى عرفى مساعد وزير الخارجية والمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية، فيما وقع باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.

ويهدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.

ويدخل النظام الأساسي للمركز العربي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتعتبر مصر، خامس دولة عربية توقع على النظام الأساسي بعد كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.

كان مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة قد رحب - بموجب صدر خلال أبريل 2018 بإنشاء هذا المركز ووافق عليه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بموجب قرار صدر في سبتمبر 2021 ومقره مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ويتم تمويل البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز من: مساهمة حكومة دولة المقر، الدعم المخصص من الدول المانحة، الدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة، ومساهمات وهبات وتبرعات مؤسسات التمويل العربية والدولية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.