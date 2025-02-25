تمثيل مشرف لجامعة الأزهر في الملتقى السادس لاتحاد الجامعات العربية بدولة الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 01:28 مساءً - في إطار دعم ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ شارك الطالب محمد أشرف عبد الفتاح، المقيد بالفرقة النهائية بكلية الصيدلة بالقاهرة، ممثلًا للأزهر الشريف جامعًا وجامعةً في الملتقى السادس لاتحاد الجامعات العربية الذي أقيم بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي المصرية برئاسة الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، واستضافته جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان: «تطوير مهارات الابتكار وريادة الأعمال» بمشاركة ممثلين من نحو 20 دولة عربية.

ويذكر أن الملتقى استمر لمدة أربعة أيام، وتضمَّن محاضرات وورش عمل متخصصة تهدف إلى تنمية مهارات الابتكار وريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات العربية، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الفريدة من نوعها داخل دولة الإمارات، مما يتيح للطلاب فرصة اكتساب خبرات عملية في بيئات متطورة.

وأوضح الدكتور أحمد الشافعي، مسئول ملف التصنيف الدولي بمكتب التميز الدولي، أن مشاركة طلاب جامعة الأزهر المتميزين في مثل هذه الفعاليات الدولية يسهم بشكل فعَّال في تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة، ويعكس مدى التميز العلمي والمهاري لأبناء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة في شتي المحافل الأكاديمية العالمية، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر تؤكد التزامها المستمر بدعم طلابها وتوفير الفرص التي تسهم في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمنافسة العالمية، بما يعكس الدور الريادي للأزهر الشريف في مختلف المجالات العلمية والبحثية.