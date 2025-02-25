محافظ الجيزة يستقبل وفد مطار سفنكس الدولي لمناقشة جاهزيته للافتتاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:32 مساءً -

في إطار الاستعداد لافتتاح المتحف الكبير وتعزيز المشروعات السياحية في منطقة أهرامات الجيزة، استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وفدا من مطار سفنكس الدولي، برئاسة اللواء طيار أشرف خلف، وذلك لاستعراض التطورات الأخيرة بالمطار وبحث سبل التعاون المشترك.

أكد محافظ الجيزة ان اللقاء يأتي في اطار الجهود المستمرة لتعزيز جاهزية مطار سفنكس الدولي، بما يحقق التكامل بين البنية التحتية للمواصلات والمشروعات السياحية الكبرى، ويدعم التنمية الاقتصادية والسياحية في محافظة الجيزة.

واطلع محافظ الجيزة خلال اللقاء علي عرضا تقديمياً شاملا حول التوسعات الجديدة بالمطار، و الإمكانيات التشغيلية ومعدلات التشغيل المتوقعة بالتزامن مع الافتتاح الرسمي. كما تناول العرض سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والمطار لدعم حركة السفر والسياحة في المنطقة.

كما استعرضت المناقشات تفاصيل التجربة الكلية للطوارئ (Full Scale Emergency Drill) المقرر تنفيذها يوم الأربعاء ٢٦/٢/٢٠٢٥ لضمان أعلى معايير السلامة والأمان .

وتلقي محافظ الجيزة دعوة رسمية من وفد مطار سفنكس الدولي لحضور التجربة والتعريف بدور المحافظة في دعم خطط الطوارئ والاستجابة السريعة.

وناقش المهندس عادل النجار واللواء طيار أشرف خلف اقتراحات مد خطوط النقل العام إلى المطار، بما يسهم في تيسير حركة المسافرين وربط مطار سفنكس الدولي بالقاهرة الكبرى، كما يدعم كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.