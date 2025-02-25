نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب: نرحب بكم في كليات الجامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:31 مساءً - مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين توصي الطلاب الجدد بالحرص على تلقي العلم وتقدير العلماء

سفير إندونيسيا: التزموا بالقوانين المصرية وبتعاليم الشيوخ والأساتذة

أعرب الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته باستقبال ألف وافد إندونيسي جديد يلتحقون بالأزهر الشريف، مؤكدًا أن جامعة الأزهر تاريخها مجيد في رعاية الوافدين، وأن كلياتها تمتد في جميع محافظات مصر، وخريجوها ينتشرون في كل بقاع العالم.

وأضاف -خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر- أن الأزهر الشريف وجامعته يحرصان على تهيئة المناخ الملائم لتوفير العلم النافع لكم، وأن أساتذته يرحبون بكم في أروقة الجامع وقاعات الجامعة، ويسعدهم انضمامكم للجامعة كسفراء جدد يعودون لبلادهم -إن شاء الله- ناشرين ما تعلموه من وسطية واعتدال.

وأوصت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، الطلاب الجدد من إندونيسيا بالحرص على طلب العلم وتقدير العلماء، مؤكدة لهم أن الله اختصهم بالدراسة في الأزهر الشريف من بين آلاف الطلاب الراغبين في الالتحاق به؛ لذا ينبغي لكم أن تكونوا على قدر المسئولية، مقدمة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يسر كل السبل والخدمات لأبنائه الوافدين، وحرص فضيلته على تنظيم أعمال الوافدين من خلال تأسيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، فكان برنامج الحداثة لاختيار الطلاب، وكانت برامج استقبال الوافدين، ثم الملتقيات واللقاءات الدورية، وحفلات التخرج، وبذا يكون الوافد في رعاية منذ قدومه حتى مغادرته، كما قدمت الشكر لسفارة إندونيسيا ولاتحاد الطلاب؛ لتعاونهم المثمر مع الأزهر الشريف في دوام خدمة طلاب العلم.

ومن جانبه قدم الدكتور لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا في مصر، الشكر للأزهر الشريف وإمامه الطيب؛ لدوام نفعهم في خدمة طلاب العلم، موصيًا الطلاب الجدد بالالتزام بالقوانين المصرية وبتعاليم الشيوخ والأساتذة، والتفرغ للهدف الذي جاءوا من أجله وهو طلب العلم، وأن نجاحهم وتفوقهم سيسعد أهاليهم ويفيد إندونيسيا.

يذكر أنه حضر الاحتفالية أعضاء هيئة تدريس من جامعة الأزهر ومن ممثلي السفارة في مصر: الدكتور عبد المتعالي، المستشار التعليمي للسفارة، والدكتور رحمات أمينج، المستشار الإعلامي والثقافي، والعقيد دفريس، المستشار العسكري، والدكتور محمد نور سالم، رئيس قسم المراسم والقنصلية، السيد سوسابتو بروتو، المستشار السياسي، السيد عبد الغفور، المستشار الاقتصادي، والسيد رازي أليف، رئيس اتحاد الطلاب، والسيد آري بارتما، نائب رئيس الاتحاد، والسيدة حنيفة منهاج الحياة، رئيس اتحاد الطالبات، وأعضاء الاتحادات الطلابية.