الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «من حقك تختار» لزيادة وعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:31 مساءً - إقبال كثيف من المواطنين على الاستفادة من خدمات الحملة.. وتوزيع منشورات توعية وهدايا رمزية

أ. مي فريد: الهيئة مستمرة في تعريف المستفيدين بمزايا النظام الجديد الذي يعد أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر

د. أحمد صيام: الحملة تعكس اهتمام الهيئة بالتواصل المباشر مع المواطنين وشرح وتبسيط المنظومة الجديدة وإزالة كافة المعوقات

أطلقت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حملة توعية جديدة بعنوان «من حقك تختار»، داخل محافظة السويس إحدى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، وتستهدف الحملة توعية المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال زيادة الوعي بكيفية الحصول على الخدمات الطبية، وأحقية المُستفيدين في اختيار الجهة التي يتلقون فيها العلاج، كما تهدف الحملة التوعية بحقوق المُستفيدين وواجباتهم وكذا آلية التسجيل وطرق التواصل مع مسؤولي الهيئة.

وشهدت الحملة إقبالاً كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة، وتفاعلاً ملحوظاً بشأن معرفة خدمات الهيئة العامة للتأمين الشامل، وبلغ متوسط تردد المواطنين على الحملة يومياً من 600 - 800 مواطن، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد المشاركات خلال هذا الأسبوع مع تكثيف حملات التوعية والمتابعة والتوجيه من جميع العناصر المشاركة بالحملة ميدانياً.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة عبر منظومة التأمين الصحي الشامل، موجهين الشكر للقيادة السياسية على تفعيل تلك المنظومة الجديدة داخل محافظة السويس.

وانطلقت الحملة في 15 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تختم فعالياتها يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير، وخلال تلك الفترة بلغ عدد المترددين على الحملة وتم التعامل معهم من جانب موظفي إدارة المنافذ سواء فيما يتعلق بـ(التسجيل – تحديث بيانات – ملئ استمارات)، نحو 1931 مواطنًا خلال لفترة من 15/2 وحتى 21/2/2025، وذلك بخلاف عدد من المناطق الحيوية والمختلفة بالمحافظة (ممشى النخيل – ميدان الأربعين – قرية جنيفة بحي الجناين – منطقة بور توفيق)، وجاري العمل على تغطية الأماكن الأكثر كثافة وإقبال خلال الأيام المقبلة للحملة.

وشهدت الحملة، عقد ندوات توعوية واجتماعات تنفيذية مع مسؤولي المحافظة، على رأسهم اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخلال الاجتماعات تم الحديث عن الحملة وأهدافها وسبل التوعية بالمنظومة الجديدة، وأبدى المحافظ اهتماماً كبيراً بالحملة وفعاليتها.

كما شهدت الحملة، توزيع عدد من المنشورات بعضها تعريفي عن منظومة التأمين الصحي الشامل وحقوق وواجبات المستفيدين ونسب الاشتراك للفئات المختلفة، والجزء الآخر عن التوعية بحق المواطن في اختيار جهة العلاج، وشرح لخطوات الاختيار ومعلومات أخرى عن المزايا والحقوق والواجبات، وتم توزيع أكثر من 16 ألف منشور توعوي، كما تم توزيع عدد من الهدايا الرمزية على المترددين وذلك بعد انتهائهم من إتمام عملية التسجيل وتحديث البيانات وملئ الاستمارة المعدة مسبقا من مسؤولي الحملة.

من جانبها قالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الشامل، إن الهيئة مستمرة في تبسيط المعلومات وتوضيح دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتعريف المستفيدين بمزايا النظام الصحي الجديد، الذي يعد أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون استثناء ووفقا لمعايير الدولة المعتمدة عالميًا.

واعتبرت المدير التنفيذي للهيئة، أن التواصل المباشر والفعّال مع المواطنين المستفيدين من المنظومة الجديدة، أمرًا هامًا لتحقيق النجاح في تنفيذ هذا النظام الصحي الجديد، ولذا يتم التركيز في حملات التوعية التي تطلقها الهيئة على تبسيط المعلومات وشرح دور الهيئة بشكل مباشر.

فيما أوضح الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن حملة "من حقك تختار" تأتي ضمن سلسلة حملات توعوية تطلقها الهيئة بمختلف محافظات المرحلة الأولى، وتهدف من خلاها إلى زيادة وعي المواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل، وكيفية الاستفادة من خدماته المقدمة للمُستفيدين.

وأشاد مساعد المدير التنفيذي للهيئة، بوعي المواطنين الذي انعكس في نسب الإقبال الكبيرة على الخدمات المقدمة من الحملة، وحرصهم على طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بطرق التسجيل وآلية اختيار جهة العلاج، منوهاً إلى أن الحملة تعكس اهتمام قيادات الهيئة بالتواصل المباشر مع المواطنين والحرص على الشرح والتبسيط للمنظومة الجديدة وإزالة كافة المعوقات التي يمكن أن تقابل المستفيدين منها.