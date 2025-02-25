بتوجيهات الوزير جبران : رصد نشاط 10 مديريات بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:31 مساءً - تسوية ودية .. وتدريب مهني ..فرص عمل ..وتوعية بالحقوق والواجبات في مواقع العمل..

1- مديرية العمل بالقليوبية..

ندوة تثقيفية بعنوان سلامتك تهمنا بشركة توكل للصناعات المعدنية

نظمت مديرية العمل بالقليوبية ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" بشركة توكل للصناعات المعدنية أبوزعبل، بحضور 12 موظف من العاملين بالشركة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد جبران وزير العمل بتكثيف فعاليات التوعية بالسلامة والصحة المهنية لكل العاملين بالمنشآت الحكومية والخاصة، للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وللحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار .

وأشار فوزي صابر وكيل المديرية أن الندوة حاضرت فيها الكيميائية رانيا هلال مدير مكتب السلامة بأبوزعبل" والكيميائية عبير فهمى مفتشه مكتب السلامة بأبوزعبل، وتضمنت عدد محاور هي (مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث، كما تم شرح وتحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل والمخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها، إلى جانب الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء، وعرض نماذج من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الشركة).

2- مديرية العمل بالإسكندرية..

افتتاح دورة تدريبية على مهنة تفصيل وخياطة

افتتح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، الدورة التدريبية الأولى على مهنة التفصيل والخياطة بمركز تدريب مهني محرم بك لعدد12متدرب ومتدربة، وذلك في أولى خطوات تفعيل بروتوكول التدريب بين المديرية ومؤسسة سواقي الخير للتدريب والتطوير وتنمية المجتمع.

وقال وكيل المديرية إن البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بتكثيف الجهود من أجل تدريب الشباب وتوفير فرص عمل جديدة ولائقة للحد من البطالة، مؤكداً على رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع المؤسسات والشركات لدورها الهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لاعمال من أجل النهوض بالدولة المصرية.

وأشار كمال إلى أن التدريب سيتم تنفيذه لمدة شهر بواقع 5 أيام في الأسبوع، ويحصل المتدربون في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من الطرفين، إلى جانب توفير فرص عمل بعد انتهاء مدة التدريب وذلك طبقا لما تم الاتفاق عليه مع الطرف الثاني. جاء ذلك بحضور داليا عبد المجيد مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بالمديرية.

3- مديرية العمل بالجيزة ..

دورة تدريبية للفتيات على الخياطة والتفصيل بمركز تدريب بولاق الدكرور .

تابعت مديرية العمل بمحافظة الجيزة تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للفتيات على مهنة الخياطة والتفصيل، وذلك لعدد ١٥ متدربة من الفتيات بمركز تدريب بولاق الدكرور، في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، والتي يجرى تنفيذها بمراكز التدريب التابعة للمديرية.

واشار محمد رمضان مدير المديرية أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهني المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات، إلى جانب مساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وخاصة الفتيات من أجل تمكينهن اقتصادياً وزيادة مشاركتهن كعضو فعال في المجتمع.

وأوضح مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على البرامج المجانية من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة، أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

4- مديرية العمل بأسيوط..

توزيع شهادات إتمام دورة التفصيل والخياطة ببني غالب

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط توزيع شهادات إتمام دورة التفصيل والخياطة على عدد 16 فتاه بمركز التدريب المهني ببنى غالب، وذلك بحضور علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للسيد الوزير محمد جبران وزير العمل، لاهتمامه ودعمه الدائم لمديرية العمل وتقديم كل أوجه الدعم وما شهدته المديرية من تقدم وتطوير مستمر لاسيما في ملف الرقمنة والتحول الرقمي. كما أشاد المحافظ خلال جولته بالورش الموجودة في المركز، بجودة مخرجات التدريب وبإمكانيات المركز ومدى التطوير الذي يتم خلال الفترة الحالية وكذلك الجهد المبذول لتهيئة المركز للفحص المهني.

5- مديرية العمل بالوادى الجديد..

مديرية عمل الوادي الجديد تنظم ندوات تثقيفية بالداخلة

نظم مكتب عمل الداخلة بالتنسيق مع مكتب الأمومة والطفولة بمركز الداخلة ندوة تثقيفية عن مكافحة عمل الطفل بحضور 22 من المسئولين بشركات شرق العوينات والمنطقة الصناعية وشركة النظافة والأمن بمستشفى الداخلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد جبران وزير العمل بتكثيف حملات التوعية لأصحاب المنشآت بالقطاعات المختلفة للحفاظ على حقوق الطفل. كما نفذت المديرية ندوة توعوية عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية لطلاب السكرتارية الطبية (التعليم المزدوج) بمركز الحرمين الطبي بالداخلة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال أحمد طليب مدير عام المديرية أن الندوة استهدفت طلاب الصف الأول بمدرسة الداخلة الثانوية التجارية (تخصص السكرتارية الطبية) والذين يتلقون تدريبهم بمركز الحرمين الطبي بالداخلة بالتنسيق مع إدارة التعليم المزدوج بمديرية التربية والتعليم، وبمشاركة بعض العاملين والإداريين بالمركز. وخلال الندوة التي حاضر فيها الكيميائي محمد كامل مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالداخلة، تم تعريف السلامة والصحة المهنية، المخاطر المختلفة في بيئة العمل، المخاطر البيولوجية وكيفية الوقاية منها، إلى جانب التعرض لقواعد السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية، كما تم شرح خطة الطوارئ وكيفية إعدادها وتطبيقها وتجارب حياتية خاصة بالسلامة.

6- مديرية العمل ببورسعيد..

توقيع 13 عقد عمل لذوي الهمم بالمنطقة الحرة للاستثمار

وقعت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد 13 عقد عمل لذوي الهمم بشركة جي إن تي، وذلك بمقر المنطقة الحرة العامة للاستثمار، بحضور عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، الدكتور محمد ناجي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، مجدي كمال مدير جمعية مستثمري بورسعيد.

وقال مدير المديرية أن توقيع العقود يأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية في الحقوق والواجبات وبمايخدم العملية الإنتاجية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، كما ِأشار مدير المديرية إلى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة لتعزيز علاقات العمل واستقرار العلاقة التعاقدية وتحسين بيئة العمل، والاتفاق على إتمام بروتوكول لتدريب شباب بورسعيد من الجنسين، كما تم تفقد مواقع الإنتاج و مقابلة عدد من العمال بأقسام الإنتاج بالمصنع.

وخلال بالزيارة الميدانية بشركة جي إن تي، أشاد أوزجور بوداك مالك الشركة، بالتعاون المثمر و البناء بين الشركة ومديرية العمل والهيئة العامة للاستثمار وجمعية المستثمرين في مختلف الملفات وخاصة تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.

حضر الزيارة ونظمها لمياء محمود مدير إدارة الرعاية، وسام هلال مدير إدارة بحوث العمالة، أحمد ابو المعاطي مدير مكتب علاقات العمل بورسعيد، مروة علي مفتشة العمل، والباحثين بإدارة الرعاية رشا توفيق، محمد كثير ومحمد أمير..

7- مديرية العمل بالإسماعيلية..

مقابلات توظيف بإحدى شركات القطاع الطبي للشباب

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية المقابلات الشخصية لعدد 100 من شباب الخريجين والباحثين عن عمل، وذلك بمقر المديرية بالتعاون مع إدارة إحدى الشركات الرائدة في مجال المستلزمات الطبية.

وأوضح حسن رداد مدير عام المديرية، أن هذه المقابلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الجهود لتلبية احتياجات سوق العمل وتوظيف الشباب في وظائف مناسبة بمختلف التخصصات وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم تقييم المؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة والتي تم الإعلان عنها على صفحة المديرية وتقدم لها أكثر من ٢٥٠ شاب وفتاة و انطبقت الشروط على 100منهم، وتم إجراء المقابلات لهم بحضور نجاة رؤوف مديرة إدارة التشغيل بالمديرية.

كما أعرب عدد من الشباب المشاركون عن شكرهم لوزارة العمل لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم من أجل المساهمة في الحد من البطالة وتشجيع الاستثمار.

8- مديرية العمل بالشرقية..

ندوة تثقيفية عن السلامة والصحة المهنية لعاملين بالسكة الحديد

افتتح أحمد عبد الهادي مدير مديرية العمل بالشرقية فعاليات الندوة التثقيفية تحت عنوان السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، والتي نفذتها المديرية بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية فرع الشرقية، بمشاركة عدد 65 من مسئولي السلامة والصحة المهنية ورؤساء اللجان بمدينتي الإسماعيلية وبورسعيد بهيئة السكك الحديدية بمنطقة شرق الدلتا، وذلك بحضور المهندس فايز فرج عبدالنور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بهيئة السكك الحديدية.

وأوضح مدير المديرية أن الندوة تأتي في إطار منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة العمل ومديرياتها التابعة لها، من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت، حيث ألقت المهندسة إيمان كمال مسئول التوعية والإعلام بإدارة السلامة بالمديرية محاضرتين عن إجراءات السلامة والصحة المهنية في أعمال المقاول من الباطن وإجراءات السلامة والصحة المهنية في تصاريح العمل.

وأشاد عبد الهادي بجهود وزارة العمل تحت قيادة السيد محمد جبران وزير العمل، بتبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلى توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم إلى جانب توفير بيئة عمل أكثر أمانا. شارك في الندوة الكيميائية رحاب عبد الحميد مدير إدارة السلامة بمديرية العمل بالشرقية، الكيميائي إيهاب عسكر كبير مفتشي السلامة بمكتب السلامة بمنطقة عمل الزقازيق.

9- مديرية العمل ببني سويف.

ختام البرنامج التدريبي لـ 15 متدربة على التفصيل والخياطة

اختتمت مديرية العمل بمحافظة بني سويف فعاليات البرنامج التدريبي على التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني شرق النيل لعدد 15 متدربة حيث تم عقد الاختبار النظري والعملي بعد تدريب استمر على مدار شهر ونصف.

وأشار أحمد معوض مدير المديرية إلى أن لائحة التدريب تنص على منح الثلاثة الأوائل عدد ثلاث ماكينات خياطة لتميزهم، ولكن في الزيارة الأخيرة للسيد محمد جبران وزير العمل لمركز التدريب، قرر منح جميع المتدربين بهذا البرنامج ماكينات خياطه، كما قرر منح جميع متدربين برنامج التبريد والتكييف المنعقد حاليا بالمركز حقائب معدات، تقديرا من سيادته للمتدربين.

10- مديرية العمل بالمنيا..

ندوة توعوية بالخدمات التي تقدمها مديرية العمل

نظمت مديرية العمل بالمنيا ندوة توعوية بالخدمات المجانية التى تقدمها المديرية والمكاتب التابعة لها، وذلك بالمركز التكنولوجي بمجمع خدمات قرية شم البحرية بمركز مغاغة، بحضور رئيس الوحدة المحلية ونائبه وعدد 77 من أهالي القرية.

وقالت ماجدة صلاح مدير المديرية أن الندوة تناولت التوعية بالخدمات التي تقدمها المديرية ومنها الدورات التدريبية المجانية والتي يتم تنفيذها بمراكز التدريب المهني والعربات المتنقلة، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بالمصانع والشركات والندوات التوعوية بحقوق العمال ومخاطر بيئة العمل، فضلاً عن خدمات إصدار شهادات القيد المجانية، ونشرات التوظيف والملتقيات التوظيفية.

حاضر فى الندوة الدكتورة ماجدة صلاح مدير المديرية، محمد عبد الرحمن مدير المنطقة الشمالية ببنى مزار، الكيميائية نفيسة عبد الله مديرة مكتب السلامة والصحة المهنية بمغاغة.