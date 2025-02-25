متحدث الوزراء: إعادة هيكلة منظومة دعم التموين لرقمنتها وتحديث قوائم المستحقين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:29 صباحاً - أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن إعادة هيكلة منظومة دعم التموين جزء أساسي منها تحويل المنظومة بأكملها لمنظومة رقمية واستبعاد غير المستحقين وضمان عدم تسرب الدعم لغير المستحقين.

وقال متحدث مجلس الوزراء - في مداخلة مع قناة (اكسترا نيوز) اليوم الثلاثاء - "إنه خلال عملية متابعة دعم التموين نأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار لتوفير الدعم اللازم للمستحقين، وهو ما يُمَكن الدولة من توفير الموارد التي تساعد بها المستحق الحقيقي"، لافتا إلى أن عملية حوكمة المنظومة تعتمد بشكل كبير على التحول الرقمي والاستفادة مما توفره التكنولوجيا من أدوات لحصر وإعداد قاعدة بيانات شاملة للمستحقين.

وأضاف أن حصر المستحقين للدعم يتم بالتنسيق بين وزارة التموين وكافة الجهات المعنية، لوضع المعايير أو المحددات التي يتم بناء عليها مراجعة القوائم خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ويتم مراجعة ومتابعة مدى استحقاقهم والعمل على وضع جداول محدثة ووضعها في منظومة رقمية يتم متابعتها بصفة مستمرة.

وفيما يتعلق بعملية تنقية قوائم المستحقين للدعم، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن استحقاق المواطن للدعم يختلف من فترة إلى أخرى، وهو ما يستدعي المتابعة المستمرة من قبل وزارة التموين لحذف أو إضافة مواطنين جدد.