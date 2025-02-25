رئيس جهاز الشروق يعلن عن خطة لرفع كفاءة وصيانة الطرق بالمدينة وزيادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:29 صباحاً - أعلن المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الجهاز بصدد تتفيد خطة لرفع كفاءة الطرق وزيادة ممرات العبور لذوي الهمم، وعمل مسار خاص للدراجات بالمدينة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.

وأوضح رئيس الجهاز أن خطة العمل الحالية تستهدف الطرق الرئيسية مثل ( الطريق الغربى - الطريق الأوسط - طريق الشباب - الطريق الشرقى ) وجميع الميادين، مؤكدًا الاهتمام بممرات المشاة أمام المحطات والمدارس والمولات التجارية لذوى الهمم بجميع الطرق، وعمل مسار خاص للدراجات.

وشدد رئيس الجهاز على إدارة الطرق والشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بالمواصفات والجودة المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

وفي الإطار ذاته، أعلن المهندس بسام محمد فضل، البدء في تنفيذ الطبقة الاسفلتية الرابطة وذلك للطرق الداخلية بمنطقة شارع أحمد عرابي من الطريق الأوسط، منوهاً الي أن هذا المشروع يأتي استجابة لطلبات سكان المدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم وجارٍ العمل على أرصفة المشاة أمام العقارات وحول مناطق الخدمات، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تدخل ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق.