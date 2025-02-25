وزارة التموين: افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمحافظة مطروح بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:33 صباحاً - في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح معارض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، افتتحت محافظة مطروح معرض “أهلاً رمضان” لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم

أكدت هند محمود مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح أن المعرض يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات المعنية لضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرة إلى استمرار التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان توافر المنتجات خلال الشهر الفضيل ،وأضافت أن هذه المبادرة تسهم في تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين وتعزيز الشعور بالاطمئنان خلال فترة الصيام

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور شريف فاروق وزير التموين بحسن تنظيم المعرض وجودة السلع المتوفرة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في إقامة معارض “أهلاً رمضان” في جميع المحافظات لتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة ،كما لفت الوزير إلى أهمية هذه الفعاليات في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع

شهد المعرض إقبالاً جماهيرياً واسعاً من قبل المواطنين الذين أعربوا عن رضاهم بجودة المنتجات والأسعار المناسبة ،وقد أشار العديد من السكان إلى أن هذه المبادرة جاءت في وقت الحاجة، معربين عن أملهم في تكرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تخفيف معاناة الأسر خلال شهر رمضان، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمواطنين