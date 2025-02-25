محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لتشغيل مواقف السرفيس الحضارية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:33 صباحاً - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التجهيزات النهائية بموقف الشيشيني وكوبري الصحابة ضمن المرحلة الثالثة من تطوير وتغطية ترعه المريوطية واستغلال المسطح المغطى في إقامة مشروعات خدمية.

وأشار المهندس عادل النجار أن الموقف مقام علي مساحه 14 الف م وسيساهم في القضاء علي المواقف العشوائية حيث يستوعب حوالي 400 سيارة ويضم خطوط " المجزر ، اللبيني هرم ، وراق دائري ، شبرامنت ، دريم سوق الجملة ، اكتوبر بوابات ، المرج ، السلام " وذلك بعد نقل المواقف العشوائية لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة ومنع الأنتظار الخاطي أعلي الطريق الدائري .

وأضاف المحافظ بأنه تم تدعيم الموقف ببوابات وأنظمة الكترونية حديثة وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه ومظلات ومقاعد للجلوس والاتتظار للمواطنين وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه حديثة وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة .

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لسرعة تشغيل الموقف لخدمة المواطنين وتعظيم الأستفاده منه .

كما وجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة الأنتهاء من أعمال المرافق المتبقية من ( مياه الشرب والصرف الصحي ) وتلاشي بعض الملاحظات للأنتهاء من جاهزية الموقف بشكل كامل .

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعفاف عبد الحارث مدير مديرية الأسكان ورضوي حامد وكيل مديرية الاسكان ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي .