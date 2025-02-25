وزير الاتصالات السودانى: العلاقات بين القاهرة والخرطوم تاريخية ووطيدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:35 صباحاً - أشاد وزير الاتصالات والتحول الرقمى السودانى عادل حسن، بالعلاقات المصرية السودانية فى المجالات كافة، مؤكدا أن مصر والسودان نسيج واحد وشعب واحد منذ التاريخ وحتى الآن.

وقال حسن، فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، التي تعقد في الأردن تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، إن السودانيين يعتبرون مصر بلدهم الثاني والعكس أيضا، مؤكدا أن مصر دائما في قلب السودان قيادة وحكومة وشعبا.

وأضاف أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم تاريخية وأخوية ووطيدة على مر العصور والأزمنة، مؤكدا أن مصر كانت وما زالت تقدم الكثير للسودان وشعبه وخصوصا في وقت الأزمات التي يمر بها.

وأشار إلى أن التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين لم ينقطع رغم الظروف التي يمر بها السودان منذ بداية الحرب وحتى الآن، معتبرا أن مصر هي الحاضنة دائما لشعوب المنطقة والعالم وقت الأزمات والصراعات.

وحول التعاون بين وزارتي الاتصالات في مصر والسودان، نوه الوزير عادل حسن إلى أن وزارة الاتصالات والتحول الرقمي السودانية تتطلع دائما إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في العديد من المجالات، خاصة التحول الرقمي والمدن الذكية وغيرها، مشيرا إلى أن مصر تمتلك تجربة فريدة من نوعها في كافة القطاعات وخصوصا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن السودان أيضا يتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين وزارتي الاتصالات في مصر والسودان من أجل العمل على إعادة إعمار قطاع الاتصالات في السودان عقب انتهاء الحرب، مشيرا إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في هذا القطاع ونعمل على الاستفادة منها.

وأوضح أن الحكومة السودانية أيضا حريصة على أن تكون الخبرة المصرية حاضرة في إعادة تأهيل البنية التحتية سواء في قطاع الاتصالات أو غيره عقب التدمير الذي حدث لها جراء الحرب، مشيرا إلى أن مليشيا الدعم السريع دمرت كافة قطاعات البنية التحتية في المدن السودانية.

وعن الوضع في السودان حاليا، أعرب الوزير السوداني عن ارتياحه لما يقدمه الجيش السوداني من انتصارات متتالية على مليشيا الدعم السريع واستعادة معظم المدن السودانية، متوقعا أن ينجح الجيش السوداني وشعبه قريبا جدا من إعلان النصر واستعادة كافة الأراضي والمدن من عصابات مليشيا الدعم السريع.

وكشف أن مليشيا الدعم السريع دمرت البنية التحتية في المدن السودانية التي هربت منها ودخلها الجيش السوداني، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية نجحت في استعادة كافة المعلومات المخزنة في الوزارات السودانية وإعادة عملها عن بعد لتقديم الخدمات للمواطنين وذلك خلال فترة الحرب الأخيرة.

وضرب مثلا بوزارة الاتصالات، حيث نجحت منذ فترات طويلة من استعادة البيانات وتقديم الخدمات للمواطنين دون أن تتأثر خدمتهم بالحرب الدائرة وكذلك وزارة الداخلية والمالية والعديد من الهيئات والمؤسسات السودانية التي تقدم خدمات للمواطنين، منوها إلى أن كافة البنوك السودانية تباشر عملها دون توقف وأمنت أرصدة المواطنين دون أن تتأثر بأي ظروف.

وعن لقاء وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره السوداني علي يوسف الشريف بالقاهرة، قال وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني، إن للقاءات السودانية المصرية لا تنقطع وهناك عملا دؤوبا ومستمرا وتنسيقا على مستوى عالي بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن لقاء وزيري الخارجية في البلدين يأتي في إطار هذه اللقاءات المستمرة من أجل استمرار التنسيق المصري السوداني.

وأوضح أن هذا اللقاء هو لقاء أخوي في المقام الأول ويهدف إلى تنسيق المواقف وخصوصا فيما يتعلق بالأزمات المشتركة بين البلدين وعلى رأسها مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وتعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

وشدد الوزير السوداني على أن مصر تحملت أعباء كبيرة وكثيرة منذ بداية الحرب وحتى الآن، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق أبوابها واستضافت الملايين الذين دخلوا إليها وقدمت لهم كافة أشكال الدعم والمساندة.

وتابع أن السودانيين الذين يقومون حاليا في مصر يتلقون كافة الاحتياجات من علاج وتعليم وغيره كما يتلقى المواطن المصري دون تفريق، مشيرا إلى أن السودانيين يحظون بكافة أشكال الراحة والكرم والشعب المصري رحب بهم وقدم كافة أشكال الضيافة لهم.

وبشأن المشاركة السودانية في منتدى التعاون الرقمي والتنمية في الأردن، قال وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني عادل حسن، إن هناك رسالة مهمة نعمل على إيصالها للجميع من المشاركة في كافة المحافل العربية والدولية وهي أن الدولة السودانية موجودة وقائمة رغم كافة ظروف الحرب الدائرة، مشيرا إلى أن السودان لم يتخلف منذ بداية الحرب عن المشاركة في أي فعاليات دولية وعربية لتأكيد أن السودان مستمر.

وأردف أن الحكومة السودانية قائمة وتقوم بدورها بأكمل وجه في كافة القطاعات وتقدم الخدمات للمواطنين في إطار دورها السيادي والوطني، مؤكدا أن الحكومة السودانية لم تتخل عن مواطنيها في أي وقت رغم الظروف الراهنة.

وحول اجتماعات نيروبي التي قامت بها بعض الأطراف السودانية، اعتبر وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني عادل حسن، أن هذه الاجتماعات "محاولات من مليشيا الدعم السريع بأن يكون لها دور في مستقبل السودان بعد أن انهزمت وبدأت تفقد سيطرتها على المدن السودانية، الدعم السريع ومن يناصرها باتوا في نهاية المطاف مهزومين".