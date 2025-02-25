مصدر يوضح حقيقة توقيع غرامة مالية على كولر مع اللاعبين بعد التعادل مع الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:36 صباحاً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة توقيع غرامة مالية على السويسري مارسيل كولر المدير الفني، كما حدث مع اللاعبين الذين تم خصم 20% من راتبهم الشهري بعد التعادل مع الزمالك 1/1 في القمة أمام الزمالك.

أكد المصدر أن العقوبات لم تشمل كولر وما يتردد عن هذا ليس له أساس من الصحة، مشددا على أن سبب العقوبات هو التقصير والتراخي من اللاعبين، والتفريط في الفوز في المباراة رغم أنهم كانوا قريبين من حصد نقاط المباراة الثلاث.

وأصدر المكتب الإعلامي للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والذى يديره وكيل أعماله دينو لامبيرتى، بيانا بشأن الهجوم والانتقادات الشديدة التي تعرض لها المدرب السويسري عقب التعادل مع الزمالك في القمة 129 وفقدان نقطتين في مشوار المنافسة على الاحتفاظ بدرع الدوري المصري.

وجاء نص البيان كالتالي:

(بعض الأفكار بعد المباراة الأخيرة)

كرة القدم هي العاطفة.. كرة القدم هي الشغف.. ولهذا السبب بالذات أفهم الانتقادات والتوقعات العالية من جماهير الأهلي. هذا النادي يعيش على البطولات – وهذا ما يجعله مميزًا للغاية.

ولكن هناك شيئا واحدا واضحا أيضًا: انتقاد المباراة بعد انتهائها دائمًا ما يكون سهلًا.. يمكن لأي شخص أن يشير إلى ما كان يجب أن يتم بشكل مختلف بمجرد انتهاء المباراة.. ولكن من لديه الشجاعة لتحمل المسؤولية قبل المباراة؟ من سيقف ويقول: “كنت سأضع نفس التشكيلة تمامًا، وإذا لم تنجح، فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة؟”.

مارسيل كولر يفعل ذلك، إنه يحلل كل التفاصيل، حتى وقت متأخر من الليل، ويستعد بدقة، يدرس خصومنا، يقيم لاعبينا، ويتخذ القرارات من أجل الفوز – وليس من أجل التعادل أو الخسارة.. بالطبع، بعد المباراة، قد يرى أي مدرب الأمور بشكل مختلف لأن كرة القدم غير متوقعة، ولكن يجب اتخاذ القرارات مسبقًا، وليس بعد فوات الأوان.

نعم، تعادلنا.. نعم، التوقعات عالية.. ولكن متى كانت آخر مرة خسرنا فيها مباراة؟ كم مرة أظهر هذا الفريق شخصيته القوية؟ أتذكر الانتقادات بعد الهزيمة أمام صن داونز – لكن في النهاية، فزنا بدوري أبطال أفريقيا.

النقد جزء من اللعبة، ولكن الوحدة أيضًا – وهذا ما يجعل هذا النادي قويًا.. لم نخسر شيئًا – بل على العكس، الموسم لا يزال طويلًا، ونحن بحاجة إليكم! لأن ما يميز الأهلي دائمًا هو قوة أفضل المشجعين في العالم.

في النهاية، النتائج ستتحدث – وسنواصل القتال معًا!