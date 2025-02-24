مجلس النواب المصري يرحب بتوافق أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 10:30 مساءً - رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالمخرجات الهامة التى أسفر عنها اجتماع أعضاء مجلسى النواب والأعلى للدولة فى ليبيا، والذى عقد فى القاهرة وما توصل إليه الأشقاء من توصيات ملموسة تدفع باتجاه استقرار ليبيا الشقيقة والعملية السياسية الليبية إلى ما من شانه تحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبى فى إجرءا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضافت قناة إكسترا نيوز، أنه بهذه المناسبة يجدد مجلس النواب المصرى دعمه الكامل للمؤسستين الوطنيتين الليبيتين ودورهما الوطنى لتحقيق لما فيه صالح الشعب الليبى الشقيق.