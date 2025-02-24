وزير الصحة: مصر تعتبر مصدرا للأطباء المتخصصين فى الأشعة التداخلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 10:29 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة والسكان، إنه يجب أن يكون هناك بدائل للعلاجات وتعتبر الأشعة التداخلية إحدى هذه البداىل.

وأضاف خلال كلمته بحفل اطلاق إحدى الجمعيات للعلاج بالأشعة التداخلية، أنه من خلال علاقتنا بالشركات الكبيرة استطعنا توفير أحدث الأجهزة وأحدثها فى وزارة الصحة، وكواحد غير متخصص، سنجد أن التطور الذى يحدث نتيجة التطور التكنولوجى سريع، موضحا أن حجم التغير أسرع بكثير من القدرة على اللحاق به، مشيرا إلى أن الدراسات تؤكد أن 65% من الوظائف ستتغير، وستختلف سواء فى الدراسة ما قبل الجامعية أو الجامعية.

وأضاف أن الأشعة التداخلية ليست أقل تكلفة فحسب ولكنها أكثر دقة وتقلل من المضاعفات والآثار الجانبية للمريض والجراحات أصبحت أقل وأصبح هناك بدائل أكثر دقة بالإضافة إلى التعافى الأسرع وخصوصا مع توافر الأجهزة.

وأضاف أن مصر تعتبر مصدر للأطباء المتخصصين فى الأشعة التداخلية وأتمنى أن يبدا المؤتمر بنجاح ويظل ناجحا دائما.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فوزى رئيس قسم الأشعة بالمعهد القومى للكبد، مساعد وزير الصحة للأشعة، أنه يمكن علاج أمراض الغدة الدرقية بالاشعة التداخلية وبدون فتح جراحى، ولا تترك تكتلات بالرقبة، موضحا، أن هناك امراض كثيرة يمكن علاجها من خلال الأشعة التداخلية، مثل الأورام الصغيرة بالكبد، ودوالي الساقين، واورام الثدى الحميدة ، وجلطات المخ، وغيرها من الأمراض.

ومن جانبه قال الدكتور حاتم الجبلي أستاذ الأشعة التداخلية بطب قصر العينى، أشكر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لأنه داىما ما يدخل كل ما هو جديد فى وزارة الصحة ، موضحا انه حدث تطورا كبيرا خلال العشرين سنة الماضية فى مجال الاشعة التداخلية.

وتابع، إن الطبيب المصرى له ثقل فى الداخل والخارج وما نراه فى الخارج شىء يشرف المصريين، ومطلوبين أكثر من أى جنسية أخرى.