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الرئيس السيسى يهنئ ”ميرز” على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية

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الرئيس السيسى يهنئ ”ميرز” على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 10:29 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة لـ"فريدريش ميرز" وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاشتراكي المسيحي، على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية.

وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أتمنى لسيادته التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الألماني، وسوف نعمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لما فيه مصلحة شعبينا، وكذا للتنسيق المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليميين في هذا التوقيت الدقيق".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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