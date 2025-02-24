الرئيس السيسى يهنئ ”ميرز” على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 10:29 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة لـ"فريدريش ميرز" وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاشتراكي المسيحي، على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية.

وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أتمنى لسيادته التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الألماني، وسوف نعمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لما فيه مصلحة شعبينا، وكذا للتنسيق المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليميين في هذا التوقيت الدقيق".