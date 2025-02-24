الداخلية تنفي شائعات إخوانية عن ضبط شخص بدون وجه حق والتعدي على أسرته بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 09:32 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء شخص بقيام ضابط شرطة بمركز شرطة دكرنس بالدقهلية، باقتحام منزله والتعدي على أسرته وضبطهم دون وجه حق.

وأكد المصدر الأمني، اليوم الإثنين، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 20 فبراير الجاري قامت قوة أمنية من تنفيذ الأحكام بمركز شرطة دكرنس بالدقهلية بحملة استهدفت والد الشاكي وآخرين إنفاذاً للقانون لصدور أحكام قضائية ضدهم بالسجن والحبس في عدد من القضايا أبرزها جناية إحداث عاهة مستديمة، وضرب، وشيك، وتبديد، وأثناء ضبطهم قام عدد من أقارب الشاكي بإلقاء الحجارة على القوات لمنعهم من ضبط المحكوم عليهم وأمكن السيطرة على الموقف وضبط القائمين على عملية الاعتداء وكذا أحد المحكوم عليهم.

وأوضح المصدر الأمني، أنه بعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم وضبط وإحضار المحكوم عليه الهارب، مؤكدا أن كافة الإجراءات تمت في الإطار القانوني دون أية تجاوزات. وأكد المصدر أن تناول الجماعة الإرهابية لمثل تلك الادعاءات يأتي في إطار ما دأبت عليه من تزييف للحقائق وترويج للشائعات في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.