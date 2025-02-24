رابطة الأندية تكشف عن الأهداف المرشحة لجائزة الجولة الـ15 بدورى nile

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 07:29 مساءً - نشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة 4 أهداف مرشحة لجائزة أفضل هدف فى الجولة الخامسة عشرة من دورى nile، التى أسدل الستار عن مبارياتها أمس، الأحد، بمواجهة بيراميدز وطلائع الجيش.

وكتب الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة عبر فيس بوك، عن الأهداف الأربعة المرشحة: "تمريرة بالمقاس وإنهاء بالصدر من ياو أنور، هدف رائع من حازم محمد على الطاير، عرضية من جراديشار لاعب الأهلي ورأسية مميزة من بن شرقي، تيكي تاكا من لاعبي الزمالك تنتهي بهدف عن طريق محمود بنتايك، اختر أفضل هدف في الجولة 15 في دوري nile".

وجاءت أرقام هذه الجولة كالتالى..

سُجل خلال الجولة 19 هدفًا، منها 8 أهداف فى الشوط الأول و11 هدفًا فى الشوط الثاني.

إبراهيم عادل فاز بجائزة رجل المباراة 3 مرات تواليًا، حيث صنع هدفًا أمام الحرس، وسجل هدفًا أمام مودرن، وسجل هدفًا أمام الجيش.

حقق زد أول فوز له بعد 6 مباريات متتالية دون انتصار فى دورى nile

محمود بنتايك سجل أول أهدافه مع الزمالك وفاز لأول مرة بجائزة رجل المباراة فى دورى nile

عمرو جمال سجل أول هدف له فى دورى nile منذ 352 يوما، آخر هدف جاء أمام بيراميدز بقميص فاركو الموسم الماضي.

محمد إبراهيم سجل هدفًا واحدًا على الأقل فى دورى nile للموسم السادس تواليًا، سجل فى آخر 6 مواسم مع المقاصة وكليوباترا والبنك.

لأول مرة يحصد البنك الأهلى 25 نقطة بعد مرور 15 جولة من دوريnile، أعلى رصيد سابق بعد مرور 15 جولة جاء فى 2021-22 بحصد 22 نقطة.

لأول مرة يتعادل المصرى والإسماعيلى سلبيًا فى ديربى القناة منذ موسم 2020-21

