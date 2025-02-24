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”النواب” يُرحب بمخرجات اجتماع مجلسي النواب والأعلى للدولة فى ليبيا بالقاهرة

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”النواب” يُرحب بمخرجات اجتماع مجلسي النواب والأعلى للدولة فى ليبيا بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 07:28 مساءً - في إطار متابعته لاجتماع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، والذي عُقد في القاهرة يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، يُرحب مجلس النواب المصري بالمخرجات الهامة التي أسفر عنها الاجتماع، وما توصل إليه الأشقاء أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا من توصيات ملموسة تدفع باتجاه استقرار ليبيا الشقيقة وتدفع العملية السياسية الليبية إلى ما من شأنه تحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وجدد مجلس النواب المصري في بيانه الصادر اليوم، دعمه الكامل للمؤسستين الوطنيتين الليبيتين ودورهما الوطني لتحقيق ما فيه صالح الشعب الليبي الشقيق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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