تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد فى كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 06:32 مساءً - موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي تجمع الفريقين على ملعب "مونتجويك"، بينما تقام مباراة الإياب بملعب "متروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في العاشرة والنصف مساء غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتقام وسط جماهير العملاق الكتالونى.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الإياب

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب الأخير فى العاصمة الإسبانية يوم 2 أبريل المقبل فى تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

وفي المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي، سيلعب ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، بعد غد الأربعاء، وستقام مباراة الذهاب فى ملعب "أنويتا"، بينما يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة الإياب يوم 1 أبريل المقبل.

برشلونة وأتلتيكو مدريد

وتعود آخر مرة التقى فيها الفريقان فى الكأس إلى نفس الدور، وذلك في موسم 2016/2017، عندما فاز برشلونة بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بعد فوزه 2-1 في ملعب ميتروبوليتانو، ثم تأمين التأهل إلى النهائي بالتعادل 1-1.

تفوق برشلونة على أتلتيكو مدريد في مواجهات كأس الملك

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات فريق برشلونة وأتلتيكو مدريد فى كأس الملك، فإن الفريقان تقابلا فى 47 مواجهة سابقة بالبطولة بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمى.

وحقق برشلونة خلال هذه المواجهات 22 فوزا مقابل 16 من نصيب الروخى بلانكوس، فيما انتهت 9 مواجهات بينهما بالتعادل.

وخلال هذه المواجهات أحرز لاعبو الفريق الكتالونى 93 هدفا فيما استقبلت شباكه 71 هدفا.

وصعد برشلونة للدور نصف النهائي بعدما تغلب على فالنسيا بخماسية نظيفة، كما فاز أتلتيكو مدريد على خيتافي بخماسية نظيفة.