بعد تألقه أمام مانشستر سيتي.. محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 11:34 صباحاً - تصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، عناوين الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بعد تألقه اللافت للأنظار فى مواجهة مانشستر سيتي الأخيرة.

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر فى مباراة ليفربول ومان سيتي، والتى خسرها فريق الدولى المصري عمر مرموش، بهدفين دون مقابل، مساء الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وساهم النجم المصرى فى تسجيل 13 هدفا في آخر 8 مباريات شارك فيها بمختلف البطولات، حيث أحرز 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليتحول إلى ماكينة تهديف غير قابلة للإيقاف فى مختلف البطولات.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل": "محمد صلاح يقول: نريد اللقب - صلاح يكشف حاجة ليفربول الماسّة للفوز بلقب الدوري - ليفربول يتصدر بفارق 11 نقطة بعد الفوز على سيتي".

فيما جاء عنوان صحيفة "ديلي ستار": "صدارة بفارق 11 نقطة... الملك صلاح يقترب من لقب البريميرليج الثاني".

من جانبه، كتبت صحيفة "ميرور": "ليفربول 2 مانشستر سيتي 0 - ليفربول يضع يده على اللقب - ليفربول يتصدر بفارق 11 نقطة - صلاح يقول: نريد لقب آخر".

وجاء عنوان صحيفة "ديلي إكسبرس" كالتالى: "ليفربول يحسم الأمور ... ليفربول يضع يده على اللقب وصلاح يسعى لتعزيز إرثه".