جامعة حلوان تشارك في حملة توعية عن أهمية الحفاظ على مياه النيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 11:33 صباحاً - نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة التابعة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، بالتعاون مع جمعية الكشافة البحرية بالقاهرة، حملة توعوية حول أهمية الحفاظ على مياه النيل تحت شعار "معاً لحماية نهر النيل شريان الحياة". جاءت هذه الحملة ضمن فعاليات المهرجان الكشفي الخامس والأربعين والإرشادي الثاني والثلاثين لجوالة كليات الجامعة، في إطار مسابقات مجال التطبيقات البيئية.

يقام المهرجان هذا العام تحت شعار من أجل المعرفة: خمسون عاماً جامعة حلوان منارة مجتمعية، وذلك احتفالاً باليوبيل الذهبي للجامعة.

وياتى ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

تم تقسيم الطلاب المشاركين في الحملة إلى مجموعتين عمل متكاملتين. قامت المجموعة الأولى بتنفيذ حملة توعوية للمواطنين حول أهمية الحفاظ على مياه النيل، حيث قاموا بتوزيع بروشور يتضمن معلومات عن أهمية نهر النيل، ومخاطر تلوث مياهه، وطرق الحفاظ عليه. أما المجموعة الثانية، فقد تولت الجانب العملي من الحملة، حيث قامت بتنظيف جزء من النهر باستخدام مراكب التجديف لجمع المخلفات من المياه.

ويتم ذلك تحت إشراف اللواء محمد ابو شقة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والأستاذ طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة .