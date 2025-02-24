رئيس الوزراء يفتتح معرض ”سبورتس إكسبو 2025”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 11:33 صباحاً - افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، معرض "سبورتس إكسبو 2025"، والذي يستمر حتى 26 فبراير الحالي، بمشاركة واسعة من كبرى الأندية والاتحادات الرياضية والشركات المتخصصة في التكنولوجيا الرياضية والاستثمار الرياضي.

يهدف المعرض إلى إحداث تحول جوهري في المشهد الرياضي من خلال دمج التكنولوجيا بالابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار وتعزيز التجربة الجماهيرية، كما يرتكز "Sports Expo" على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز دور الرياضة كأداة اقتصادية وتنموية.

ويتمثل المحور الأول في "الرياضة والتكنولوجيا" والذي يركز على استعراض أحدث الحلول الرقمية في تحليل الأداء الرياضي، والذكاء الاصطناعي في التدريب، والواقع الافتراضي لتعزيز تجربة المشجعين وتقنيات البث المباشر المتطورة.

ويتمثل المحور الثاني في "الاستثمار الرياضي" ويركز على فرص التمويل والرعاية الرياضية، وكيفية تحول الأندية إلى كيانات اقتصادية مستدامة من خلال الشراكات والرعايات الذكي، فيما يتمثل المحور الثالث في "تعزيز المشاركة الجماهيرية" والذي يركز على أحدث استراتيجيات التسويق الرياضي، ودور التحليلات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في زيادة التفاعل مع الجماهير.