سوبرجيت : تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من خلال اسطول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 11:33 صباحاً - تشغيل عدد من الخطوط الجديدة لخدمة جمهور الركاب

• تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجيـــــة والداخلية لمختلف المحافظات من خلال اسطول من الحافلات المتميـــــزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني

• تمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

• يتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة

.تم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة كالتالي

1- القاهرة/ قنا / ارمنت / اسنا

ميعاد: 9:45 مساء ذهاب

ميعاد: 8:00 مساء عوده

2- القاهره/ أسوان

ميعاد: 8:45 مساء ذهاب

ميعاد: 6:00 مساء عوده

3- المنصورة/ الزقازيق /الطور / شرم الشيخ

ميعاد: 8:30 مساء ذهاب

ميعاد: 10:00 مساء عوده

4- اسكندرية/ العلمين /مرسى مطروح

ذهاب 7:15 صباحا

عوده 4:45 عصراً

5- القاهره / العلمين / مرسى مطروح

ذهاب:

7:45 صباحا

2:00 ظهرا

5:45 عصراً

1.25 بعد منتصف الليل

عودة :

2.00 ظهراً

5.00 مساء

قسم السياحة بالشركة :

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• تم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ و الغردقه وسيتم توصيل العميل إلى الفندق و بالاضافة للحجز عن طريق الفندق فى العودة.

رحلات العمرة

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الشركة توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة - المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:

1. الطيران :سعودى و مصر للطيران (القاهره/المدينه-جده/القاهره)او(القاهره/جده-المدينه/القاهره)

2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة

3. مزارات المدينة المنورة ومكه المكرمة

4. رسوم التاشيرة

5. باركود وزاره السياحة

6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية

• للحجز و الاستعلام:

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