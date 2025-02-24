12 يوما متبقية لسعد الصغير لانتهاء مدة حبسه بقضية الحشيش.. التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 10:33 صباحاً - اقترب المطرب الشعبي سعد الصغير من الخروج من حبسه، مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته بقضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أثناء قدومه من الخارج.

ويتبقى أمام المتهم 12 يوما للخروج من محبسه، وهى المدة المتبقية من حكم حبسه 6 أشهر، والصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية.

ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة ومنها:

- قبض على سعد الصغير فى 10 سبتمبر 2024 بمطار القاهرة، وبحوزته 9 عبوات تحوى زيوت مخدرة خاصة بالسجائر الإلكترونية.

- النيابة أمرت بحبس سعد الصغير على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة زيوت مخدرة.

- بعد انتهاء التحقيقات النيابة أحالت المتهم فى 17 سبتمبر الماضى للمحاكمة الجنائية.

- أنكر المتهم أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب.

- قال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.

- محكمة الجنايات عاقبت سعد الصغير بالسجن 3 سنوات فى 25 نوفمبر الماضي.

- دفاع المتهم استأنف على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما.

- محكمة جنايات مستأنف تخفف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.