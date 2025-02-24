وزارة الأوقاف: توزيع 750 طنا من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 10:33 صباحاً - تبدأ وزارة الأوقاف تنفيذ مبادرتها الاجتماعية لشهر رمضان المبارك بتوزيع 150 ألف شنطة سلع غذائية، بإجمالي 750 طنًّا، على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

تنطلق عملية التوزيع في إطار مشروع صكوك الإطعام، الذي تسهم به الوزارة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال الشهر الكريم.

وتُنسِّق وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي جهود التوزيع، لضمان وصول السلع إلى مستحقيها وفقًا لقوائم المستفيدين المعتمدة.

تُجرى عمليات التوزيع بالتعاون مع المحافظات المعنية، لتحقيق التنظيم الأمثل وضمان الاستفادة القصوى للأسر المستهدفة.