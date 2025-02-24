الزمالك يستطلع رأي لجنة التخطيط فى تفعيل بند شراء بنتايج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 10:33 صباحاً - يستطلع مجلس إدارة نادي الزمالك رأي لجنة التخطيط، برئاسة حسين لبيب وتضم كلا من أحمد حسام ميدو، وحازم إمام، وعمرو الجنايني، في تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايج من نادي سانت إتيان الفرنسي، حيث انضم بنتايج لصفوف القلعة البيضاء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وضع بند يمنح الفارس الأبيض أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل مليون يورو، وهو ما يتم مناقشته مع لجنة التخطيط لتحدي موقف اللاعب قبل اقتراب نهاية الموسم.

ويقدم محمود بنتايج مستوي مميزاً مع الزمالك، وكان آخرها مواجهة الأهلي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وجاء هدف الابيض عن طريق بنتايج الذي توج بجائزة رجل المباراة.

وتعالت أصوات جميع محبي نادي الزمالك بضرورة تفعيل بند شراء اللاعب، خاصة في ظل وجود أكثر من نادٍ يرغب فى شراء اللاعب، أبرزها الأهلي وبيراميدز، في الوقت الذي يرغب نادي سانت اتيان فى استعادته، وهو ما يدفع الزمالك للتحرك سريعا لحسم هذا الملف، لاسيما أن إدارة الزمالك سبق وتفاوضت مع النادي الفرنسي من أجل تخفيض قيمة شراء اللاعب المحددة بمليون يورو.