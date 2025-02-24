ندوة توعوية شاملة لبعض الظواهر السلبية ومن بينها المراهنات والمقامرة عبر الإنترنت

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 10:32 صباحاً - في إطار مبادرة "بداية جديدة" التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، نظمت جامعة حلوان ندوة توعوية تحت عنوان "معاً لبناء المجتمع والحفاظ عليه" لمواجهة مخاطر المراهنات الإلكترونية والإنترنت المظلم والهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان: "إن الجامعة تضع نصب أعينها مسؤوليتها المجتمعية في حماية شبابنا من المخاطر المتزايدة في العالم الرقمي. نحن ملتزمون بتوفير كافة سبل التوعية والدعم لطلابنا لمواجهة التحديات المعاصرة وتعزيز قيم المواطنة الصالحة.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: "تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تتبناها الجامعة للتصدي للظواهر السلبية في المجتمع. نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات وحماية نفسه من المخاطر الإلكترونية المتنامية."

شهدت الندوة مشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين، حيث حضر الدكتور حسن السيد خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الدكتور شريف أبو حطب، المدير العام لمنطقة وعظ القاهرة بالأزهر الشريف. كما شارك الدكتور عبد الحميد يحيي عبد الحميد، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور شريف محمد الشريف، المتخصص في القانون الجنائي.

وتناولت الندوة موضوعات متنوعة، حيث قدم علماء الأزهر الشريف رؤية شاملة حول تعزيز الانتماء الوطني والمواطنة، مع التركيز على حماية الشباب من مخاطر التغريب والهجرة غير الشرعية. وقدمت الدكتورة سماح ربيع، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، عرضاً تفصيلياً حول الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة وآليات الحماية القانونية المتاحة.

كما قدم الدكتور محمد السعيد، المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تحليلاً معمقاً لمخاطر المراهنات والمقامرة الإلكترونية والدارك ويب، في حين استعرض الدكتور إسلام عباس، المدرس المساعد بقسم الاقتصاد بكلية التجارة الخارجية، التداعيات الاقتصادية الخطيرة لتجارة السلاح على المجتمع.

وشهدت الندوة حضوراً كثيفاً من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الأمن الإلكتروني والتوعية المجتمعية. وأشرفت على تنظيم الندوة الدكتورة سماح سالم، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية ومنطقة وعظ القاهرة بالأزهر الشريف.